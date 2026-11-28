Polonya 2. Ligi'nde Stal Stalowa Wola ile Legia Varşova II arasında oynanan karşılaşmada, futbol sahalarında ender rastlanan görüntüler ortaya çıktı.
27 Kasım'da oynanan mücadelenin uzatma dakikalarında bir kişi, elektrikli scooter ile aniden sahaya girdi
ELEKTRİKLİ SCOOTER İLE SAHADA TUR ATTI
Karşılaşma devam ederken scooter ile çimlere giren taraftar, saha içerisinde ilerlemeye başladı. Beklenmedik olay karşısında hakem oyunu durdururken futbolcular ve tribündeki seyirciler şaşkınlık yaşadı. Güvenlik görevlileri, saha içinde scooter süren kişinin peşine düştü.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ PEŞİNE DÜŞTÜ
Görevlilerden uzaklaşarak sahanın büyük bölümünü geçen kişi, kısa süre sonra oyun alanından çıktı. Sıra dışı anlar maçın yayın kameralarına yansırken görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. Karşılaşma, yaşanan kısa süreli kesintinin ardından devam etti.
MAÇI STAL STALOWA WOLA KAZANDI
Elektrikli scooter ile yaşanan saha ihlalinin damga vurduğu mücadelede ev sahibi Stal Stalowa Wola, ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.