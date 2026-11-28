Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde jandarma komutanlıklarınca 29 ilde
operasyondüzenlendi.
Operasyonda 84 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların
DEAŞ'a üye oldukları, sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıkları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları tespit edildi.
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