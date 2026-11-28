Mekke İttifakı'nda kritik adım: Ortak askeri komutanlık kuruluyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı'nın askeri ve savunma sanayisi imkanlarını birleştirerek bölgesel barış ve istikrara katkı sunmayı hedeflediğini söyledi. İttifakın sivil ve askeri karargahlarının kurulmasına ilişkin prensip kararlarının alındığını belirten Fidan, bir sonraki komite toplantısına Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını açıkladı. Batum'daki Beşiktaş maçında yaşanan olayları da değerlendiren Fidan, Türk taraftarlara yönelik muameleyi kabul edilemez olarak nitelendirdi ve Gürcistan'a gerekli mesajların iletildiğini vurguladı.