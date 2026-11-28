TL'ye yeni destek adımı

Merkez Bankası, Türk Lirası mevduata olan talebi artırmak, piyasadaki likiditeyi sıkılaştırmak ve para politikasının etkinliğini güçlendirmek amacıyla iki yeni adım attı. Buna göre, Türk Lirası mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara yapılacak faiz veya telafi ödemelerinde esas alınan oran yüzde 86'dan yüzde 90'a yükseltildi. Ayrıca, bir hafta vadeli repo ihalelerine de geçici olarak ara verildi.