SPK tarafından alınan karar, 17 Eylül 2026 tarihinde hem Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) hem de platform dışındaki dağıtım kanallarında alım satıma kapatılan fonları kapsıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte Bulls Portföy'den 9, A1 Capital Portföy'den 7 ve Pardus Portföy'den 10 yatırım fonunun işlemleri, 30 Kasım Pazartesi günü TEFAS ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında eş zamanlı olarak yeniden başlayabilecek.
• BBS: Bulls Portföy Birinci Serbest (TL) Fon
• BLT: Bulls Portföy Altın Fonu
• BAG: Bulls Portföy Atak Değişken Fon
• BCO: Bulls Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
• BHA: Bulls Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
• BUB: Bulls Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
• BFS: Bulls Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu
• BUV: Bulls Portföy Voltran Serbest (TL) Fon
• BVK: Bulls Portföy Voltran Katılım Serbest (TL) Fon
• DNF: A1 Capital Portföy Dinamik Fon Sepeti Fonu
• CVL: A1 Capital Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
• HFR: A1 Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
• BON: A1 Capital Portföy Borçlanma Araçları Fonu
• DGF: A1 Capital Portföy Değişken Fon
• AU1: A1 Capital Portföy Altın Fonu
• DA1: A1 Capital Portföy Serbest (Döviz) Fon
• PKV: Pardus Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
• ICH: Pardus Portföy İkinci Değişken Fon
• PIS: Pardus Portföy İkinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
• AC1: Pardus Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon
• PAF: Pardus Portföy Altın Fonu
• PTO: Pardus Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
• BBF: Pardus Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu
• BDS: Pardus Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
• SRL: Pardus Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
• PPH: Pardus Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
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