Türkiye, jeotermal kaynaklarını elektrik üretiminin ötesine taşıyarak tarım, sanayi, turizm ve konut ısıtmasındaki kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Yaklaşık 40 bin megavat termal görünür potansiyele sahip Türkiye, jeotermal elektrik kurulu gücünde 1.800 megavatla dünyada dördüncü, doğrudan ısı kullanımında ise ikinci sırada bulunuyor. Sektörün yeni yatırım fırsatları, Uluslararası Jeotermal Yatırım Zirvesi’nde (IGIS Türkiye 2026) ele alındı.

Jeotermal Yatırımcıları Derneği (JEMYAD) tarafından bu yıl ikinci kez Nevşehir’de düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Milli Enerji 2040 Vizyonu kapsamında güneş ve rüzgâr kurulu gücünün 100 milyar dolarlık yatırımla 175 bin megavata çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

İŞ BİRLİKLERİNİN BULUŞMA MERKEZİ

Şatıroğlu, jeotermalin de yaşanan dönüşümün önemli bileşenlerinden biri olduğunu ifade etti. Şatıroğlu, Türkiye’nin görünür jeotermal ısı potansiyelinin 40 bin megavat termal, kullanılan kapasitenin ise 19 bin 800 megavat termal olduğu bilgisini verdi. JEMYAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tosun da Kapadokya’yı uluslararası jeotermal yatırımların ve iş birliklerinin buluşma merkezi haline getirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise zirveye gönderdiği mesajda, jeotermal kaynakların etkin kullanımının üretim ve istihdamı artırarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını dile getirdi.

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