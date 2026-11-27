Sakarya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil refüje saplandı: 1 yaralı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, D-650 kara yolunun Bilecik istikametinde A.A. idaresindeki 16 U 8580 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak saplandı. Kazada araçta bulunan 6 kişiden E.A. yaralandı, diğer 5 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine yaralı E.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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