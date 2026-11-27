"28 SENEDİR BURADAYIM, BU KÖYÜN İÇİNDEN BİRİSİ AMA KİM?"

Gurbet Karakuş'un kayınpederi Muammer Karakuş ise 28 yıldır mahallede yaşadığını ve ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını dile getirerek şüphelinin bölgeyi iyi tanıyan biri olduğunu ifade etti:





"28 senedir buradayım. 28 senedir böyle bir şey görmedim ben. Kaçta gelip gittiği belli olmuyor. 19.00’da geliyor, 21.00’da geliyor, gece 03.00’te geliyor, 04.00’te geliyor. Yatmıyor mu bu adam? Tanıdıklarımız bu adamı çevremizden aramamız gerektiğini söylüyor. Yabancı adam gelip de buradan taş atsa nereye kaçacağını bilemez. Bu köyün içinden birisi ama kim?"