Sakarya’da "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında Erenler ilçesinde 2 ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.A. (48), Y.K. (43) ve L.G. (48) isimli şahısları yakaladı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 240 gram esrar, 22,94 gram bonzai, 2,48 gram metamfetamin, 7 kilo 5 gram bonzai yapımında kullanılabilecek 2,35 gram sentetik cannabinoid ham maddesi, 4 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek ile şase numarası kazınmış sahte plakalı 1 motosiklet ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden L.G.’nin yapılan GBT sorgulamasında; "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası, "basit yaralama" suçundan 4 bin 500 TL adli para cezası ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan ise ifadeye yönelik aranmasının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.K. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen M.A. ve L.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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