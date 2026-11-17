İstanbul'un ilçe ilçe amortisman karnesi

İstanbul'da dört yıl önce 18 yıl olan ortalama amortisman süresi 12 yıla indi. Şehir genelinde metrekare başına ortalama satılık konut fiyatı 70 bin 359 TL, kiralık konut fiyatı ise 472,89 TL olarak kaydedildi. Ancak ilçeler arasındaki makasın büyüklüğü dikkat çekici:

• Yatırımın en hızlı döndüğü ilçeler: Esenyurt, Fatih, Güngören ve Küçükçekmece 10 yıllık ortalamayla yatırımcısına en kısa geri dönüşü sunan bölgeler oldu. Bu ilçeleri 11 yılla Bağcılar, Zeytinburnu ve Bahçelievler izledi.

• Yatırımın en geç döndüğü ilçeler: Beykoz, 26 yıllık süresiyle İstanbul'un en uzun geri dönüşüne sahip ilçesi konumunda. Beykoz'u Beşiktaş (21 yıl), Kadıköy (19 yıl) ve Üsküdar (18 yıl) takip etti.



