Yıllar önce rafa kalkan sistem hortladı: 2 bin ila 5 bin TL arası peşin para istiyorlar
Ev bulmanın son derece maliyetli hale geldiği gayrimenkul sektöründe bazı emlakçılar, müşterilere ev göstermeden veya portföy araması yapmadan önce "yer gösterme", "danışmanlık" ya da "randevu bedeli" adı altında 2 bin TL ila 5 bin TL arasında peşin ücret talep etmeye başladı. 2000'li yıllarda uygulanan ancak mevzuatla yasaklanan bu yöntem, uzmanların ve sektör temsilcilerinin tepkisini çekti.
Artan maliyetler ve arz sıkıntısını gerekçe gösteren bazı işletmeler; müşterinin bütçesini belirlemek, ilan sahipleriyle görüşmek ve alternatif sunmak adı altında paket ücretler istemeye başladı. Evi kiralama veya satın alma durumunda bu tutar komisyondan düşülse de, müşteri evi beğenmediğinde ya da vazgeçtiğinde para iadesi yapılmayarak mağduriyet yaratılıyor.
"HUKUKİ DAYANAĞI YOK, AÇIKÇA MEVZUATA AYKIRI!"
Tüketici Hukuku Uzmanı Avukat Ali Kaya, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’in 19’uncu maddesini hatırlatarak uyardı: "Yer gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir bedel talep edilemez. 'Danışmanlık ücreti' veya 'ciddiyet kaporası' gibi kılıflarla alınan paralar kanuna aykırıdır. İşlem resmiyete dökülmeden ödeme yapılmamalı, ödenmişse iadesi talep edilmelidir."
İSTANBUL EMLAKÇILAR ODASI BAŞKANI AŞA: "KANUNEN YASAK, SUİSTİMALE AÇIK"
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, yüksek portal ve dükkan giderleri nedeniyle modelin ortaya çıkışının anlaşılabilir olduğunu söylese de yasal sınırı çizdi. Aşa, satışlarda alıcı ve satıcıdan yüzde 2, kiralamada ise bir aylık kira artı KDV dışında bir ücret alınamayacağını, yer gösterme ücretinin suistimale açık olduğu için yasaklandığını ifade etti.
RESMİ SÖZLEŞME VE İŞLEM OLMADAN ÖDEME YAPMAYIN
Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; Yetkililer, ev arayan vatandaşların gayrimenkul danışmanlarıyla görüşürken "yer gösterme formu" dışında herhangi bir peşin ödeme belgesine imza atmaması gerektiğini vurguluyor.
Haksız alınan tutarlar için Tüketici Hakem Heyetleri ile Ticaret İl Müdürlüklerine şikayette bulunulabileceği hatırlatılıyor.