Konut fiyatlarında yeni harita ortaya çıktı: Listede 3 milyon liranın altında ev alınabilen 5 il dikkat çekti

Pahalılıkta zirve İstanbul ve turizm bölgelerinin

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre;Daire nitelikli konutlarda İstanbul, ortalama 7 milyon 426 bin liralık fiyatıyla Türkiye'nin en pahalı şehri olmaya devam ediyor. Megakenti, 7 milyon 196 bin lira ile Muğla ve 5 milyon 735 bin lira ile Antalya gibi önemli turizm merkezleri yakından takip ediyor. Listede İzmir 5 milyon 616 bin lira, Çanakkale ise 5 milyon 235 bin liralık ortalamasıyla en yüksek fiyatlı diğer iller olarak öne çıkıyor.