Konut fiyatlarında yeni harita ortaya çıktı: Listede 3 milyon liranın altında ev alınabilen 5 il dikkat çekti
Türkiye genelinde ortalama konut fiyatları eylül ayında 5 milyon lira sınırına dayanırken, ev sahibi olma hayali kuranlar için uygun fiyatlı seçenekler giderek daralıyor. Son verilere göre 3 milyon liranın altında ev alınabilen yalnızca beş şehir kalırken, İstanbul 7,4 milyon lirayı aşan ortalamasıyla pahalılıkta zirvedeki yerini korudu.
Ortalama bir evin fiyatı 5 milyon liraya dayandı Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın Eylül 2026 verilerine göre, Türkiye genelinde daire nitelikli konutların ortalama metrekare fiyatı 41 bin 529 liraya yükseldi. Bu veriler ışığında, 120 metrekarelik standart bir konutun ortalama fiyatı 4 milyon 983 bin 480 lira olarak hesaplandı. Son bir yıllık süreçte nominal fiyat artışı yüzde 22,97 seviyesinde gerçekleşirken, kira faydası da eklendiğinde toplam getiri yüzde 32,40'a ulaştı. Sektördeki yıllık brüt getiri yüzde 8,04 olarak ölçülürken, bir konutun ortalama geri dönüş süresi 12 yıl olarak belirlendi.
Pahalılıkta zirve İstanbul ve turizm bölgelerinin
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre;Daire nitelikli konutlarda İstanbul, ortalama 7 milyon 426 bin liralık fiyatıyla Türkiye'nin en pahalı şehri olmaya devam ediyor. Megakenti, 7 milyon 196 bin lira ile Muğla ve 5 milyon 735 bin lira ile Antalya gibi önemli turizm merkezleri yakından takip ediyor. Listede İzmir 5 milyon 616 bin lira, Çanakkale ise 5 milyon 235 bin liralık ortalamasıyla en yüksek fiyatlı diğer iller olarak öne çıkıyor.
Kilis 2 milyon liranın altındaki tek şehir
Türkiye'de ev sahibi olmanın nispeten daha erişilebilir olduğu illere bakıldığında, 3 milyon liranın altında sadece beş şehrin kaldığı görülüyor. Bu iller arasında Kilis, 1 milyon 901 bin liralık ortalama fiyatıyla 2 milyon lira barajının altındaki tek şehir unvanını taşıyor.
Kilis'in ardından en uygun fiyatlı iller sırasıyla 2 milyon 461 bin lira ile Hakkâri, 2 milyon 586 bin lira ile Kars, 2 milyon 881 bin lira ile Bitlis ve 2 milyon 993 bin lira ile Ardahan oldu.
Marmara ve Karadeniz'de dikkat çeken alternatifler
Fiyatların en düşük olduğu diğer iller arasında 3 milyon 70 bin lira ile Osmaniye, 3 milyon 191 bin lira ile Ağrı ve 3 milyon 277 bin lira ile Kırıkkale yer alıyor.
En uygun fiyatlı şehirlerin genellikle Doğu, Güneydoğu ve Güney Anadolu bölgelerinde yoğunlaştığı dikkat çekerken, büyükşehirlere yakın iki il bu tablonun istisnası oldu. İstanbul'un sınır komşusu Tekirdağ 3 milyon 316 bin liralık, Düzce ise 3 milyon 247 bin liralık ortalamasıyla Türkiye'nin en uygun fiyatlı 10 şehri arasına girmeyi başardı.