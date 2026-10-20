Anasayfa
Ekonomi
Gayrimenkul & Konut
Konut fiyatlarında yeni harita ortaya çıktı: Listede 3 milyon liranın altında ev alınabilen 5 il dikkat çekti

Konut fiyatlarında yeni harita ortaya çıktı: Listede 3 milyon liranın altında ev alınabilen 5 il dikkat çekti

11:29, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Konut fiyatlarında yeni harita ortaya çıktı: Listede 3 milyon liranın altında ev alınabilen 5 il dikkat çekti

Türkiye genelinde ortalama konut fiyatları eylül ayında 5 milyon lira sınırına dayanırken, ev sahibi olma hayali kuranlar için uygun fiyatlı seçenekler giderek daralıyor. Son verilere göre 3 milyon liranın altında ev alınabilen yalnızca beş şehir kalırken, İstanbul 7,4 milyon lirayı aşan ortalamasıyla pahalılıkta zirvedeki yerini korudu.

Ortalama bir evin fiyatı 5 milyon liraya dayandı Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın Eylül 2026 verilerine göre, Türkiye genelinde daire nitelikli konutların ortalama metrekare fiyatı 41 bin 529 liraya yükseldi. Bu veriler ışığında, 120 metrekarelik standart bir konutun ortalama fiyatı 4 milyon 983 bin 480 lira olarak hesaplandı. Son bir yıllık süreçte nominal fiyat artışı yüzde 22,97 seviyesinde gerçekleşirken, kira faydası da eklendiğinde toplam getiri yüzde 32,40'a ulaştı. Sektördeki yıllık brüt getiri yüzde 8,04 olarak ölçülürken, bir konutun ortalama geri dönüş süresi 12 yıl olarak belirlendi.

Ortalama bir evin fiyatı 5 milyon liraya dayandı Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın Eylül 2026 verilerine göre, Türkiye genelinde daire nitelikli konutların ortalama metrekare fiyatı 41 bin 529 liraya yükseldi. Bu veriler ışığında, 120 metrekarelik standart bir konutun ortalama fiyatı 4 milyon 983 bin 480 lira olarak hesaplandı. Son bir yıllık süreçte nominal fiyat artışı yüzde 22,97 seviyesinde gerçekleşirken, kira faydası da eklendiğinde toplam getiri yüzde 32,40'a ulaştı. Sektördeki yıllık brüt getiri yüzde 8,04 olarak ölçülürken, bir konutun ortalama geri dönüş süresi 12 yıl olarak belirlendi.

Pahalılıkta zirve İstanbul ve turizm bölgelerinin

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre;Daire nitelikli konutlarda İstanbul, ortalama 7 milyon 426 bin liralık fiyatıyla Türkiye'nin en pahalı şehri olmaya devam ediyor. Megakenti, 7 milyon 196 bin lira ile Muğla ve 5 milyon 735 bin lira ile Antalya gibi önemli turizm merkezleri yakından takip ediyor. Listede İzmir 5 milyon 616 bin lira, Çanakkale ise 5 milyon 235 bin liralık ortalamasıyla en yüksek fiyatlı diğer iller olarak öne çıkıyor.

Pahalılıkta zirve İstanbul ve turizm bölgelerinin Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre;Daire nitelikli konutlarda İstanbul, ortalama 7 milyon 426 bin liralık fiyatıyla Türkiye'nin en pahalı şehri olmaya devam ediyor. Megakenti, 7 milyon 196 bin lira ile Muğla ve 5 milyon 735 bin lira ile Antalya gibi önemli turizm merkezleri yakından takip ediyor. Listede İzmir 5 milyon 616 bin lira, Çanakkale ise 5 milyon 235 bin liralık ortalamasıyla en yüksek fiyatlı diğer iller olarak öne çıkıyor.

Kilis 2 milyon liranın altındaki tek şehir

Türkiye'de ev sahibi olmanın nispeten daha erişilebilir olduğu illere bakıldığında, 3 milyon liranın altında sadece beş şehrin kaldığı görülüyor. Bu iller arasında Kilis, 1 milyon 901 bin liralık ortalama fiyatıyla 2 milyon lira barajının altındaki tek şehir unvanını taşıyor.

Kilis 2 milyon liranın altındaki tek şehir Türkiye'de ev sahibi olmanın nispeten daha erişilebilir olduğu illere bakıldığında, 3 milyon liranın altında sadece beş şehrin kaldığı görülüyor. Bu iller arasında Kilis, 1 milyon 901 bin liralık ortalama fiyatıyla 2 milyon lira barajının altındaki tek şehir unvanını taşıyor.

Kilis'in ardından en uygun fiyatlı iller sırasıyla 2 milyon 461 bin lira ile Hakkâri, 2 milyon 586 bin lira ile Kars, 2 milyon 881 bin lira ile Bitlis ve 2 milyon 993 bin lira ile Ardahan oldu.

Kilis'in ardından en uygun fiyatlı iller sırasıyla 2 milyon 461 bin lira ile Hakkâri, 2 milyon 586 bin lira ile Kars, 2 milyon 881 bin lira ile Bitlis ve 2 milyon 993 bin lira ile Ardahan oldu.

Marmara ve Karadeniz'de dikkat çeken alternatifler

Fiyatların en düşük olduğu diğer iller arasında 3 milyon 70 bin lira ile Osmaniye, 3 milyon 191 bin lira ile Ağrı ve 3 milyon 277 bin lira ile Kırıkkale yer alıyor. 

Marmara ve Karadeniz'de dikkat çeken alternatifler Fiyatların en düşük olduğu diğer iller arasında 3 milyon 70 bin lira ile Osmaniye, 3 milyon 191 bin lira ile Ağrı ve 3 milyon 277 bin lira ile Kırıkkale yer alıyor.&nbsp;

En uygun fiyatlı şehirlerin genellikle Doğu, Güneydoğu ve Güney Anadolu bölgelerinde yoğunlaştığı dikkat çekerken, büyükşehirlere yakın iki il bu tablonun istisnası oldu. İstanbul'un sınır komşusu Tekirdağ 3 milyon 316 bin liralık, Düzce ise 3 milyon 247 bin liralık ortalamasıyla Türkiye'nin en uygun fiyatlı 10 şehri arasına girmeyi başardı.

En uygun fiyatlı şehirlerin genellikle Doğu, Güneydoğu ve Güney Anadolu bölgelerinde yoğunlaştığı dikkat çekerken, büyükşehirlere yakın iki il bu tablonun istisnası oldu. İstanbul'un sınır komşusu Tekirdağ 3 milyon 316 bin liralık, Düzce ise 3 milyon 247 bin liralık ortalamasıyla Türkiye'nin en uygun fiyatlı 10 şehri arasına girmeyi başardı.
Başlıklar :konut fiyatlarıev fiyatlarıtürkiye konut piyasasıuygun fiyatlı konutistanbul konut fiyatlarıkonut piyasası
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026