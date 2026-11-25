5 Milyon TL’lik evde peşinat yükü 3 milyon TL azaldı

Düzenlemenin vatandaşın cebine yansıyan etkisi, 5 milyon TL ekspertiz değerine sahip ve normal şartlarda yüzde 80’e kadar kredi kullanılabilen bir konut üzerinden yapılan hesaplamayla netleşiyor. Tek konutu bulunan bir alıcının ikinci ev alımındaki eski ve yeni kredi şartları şu şekilde değişti:

• Azami kredi oranı: Eski uygulamada yüzde 20 ile sınırlandırılan oran, mevcut düzenlemeyle birlikte yüzde 80 olarak uygulanıyor.

• Azami kredi tutarı: Eski uygulamada en fazla 1 milyon TL olarak kullanılabilen kredi tutarı, 4 milyon TL’ye çıkıyor.

• Asgari peşinat tutarı: Eski uygulamada 4 milyon TL peşinat gerekirken, ihtiyaç duyulan asgari peşinat tutarı 1 milyon TL’ye geriliyor.







