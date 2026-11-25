Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren ödemeler başladı: 30 Kasım'ı kaçıranlar bu cezayı ödemek zorunda kalacak
Milyonlarca ev, iş yeri ve arsa sahibini yakından ilgilendiren kritik süreç başladı. Emlak vergisinde yılın ikinci taksit ödemeleri için süre daralırken, uzmanlardan her ay katlanarak artan gecikme zamlarına karşı peş peşe uyarılar geldi. Peki, 30 Kasım'a kadar yapılması gereken bu zorunlu ödemelerde tutar neye göre hesaplanıyor ve daha da önemlisi kimler bu vergiden tamamen muaf tutuluyor? İşte ödeme yapmadan önce mutlaka kontrol etmeniz gereken o kritik detaylar...
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