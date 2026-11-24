Önce 80 km fırtına ardından lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji'den 22 il için sarı kod alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yeni haftaya ilişkin yayımladığı hava durumu raporu, yurt genelinde sert kış koşullarının kapıda olduğunu ortaya koydu. Haftanın ilk gününde Marmara ve Ege başta olmak üzere batı bölgeleri saatte 80 kilometre hıza ulaşan fırtına ve kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına girerken, 22 il için sarı kodlu alarm verildi. Hafta ortasında ise sıcaklıkların ani düşüşüyle birlikte Ankara, Sivas, Erzurum ve Kastamonu gibi çok sayıda ilde kar yağışı bekleniyor.