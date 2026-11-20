Kutlu,

"Benden ürünün tenekesini bin liraya alıp gariban vatandaşın sofrasına 2 bin, 2 bin 500 liraya koyuyorlar. Üstelik bana 6-7 aylık çekler kesiyorlar. Bu çeklerin ödenip ödenmeyeceği de belli değil. Biz ürünümüzü hesaplı şekilde veriyoruz ama onun da parasını alamıyoruz. Ben tek başıma bu aracılarla mücadele etmeye karar verdim"