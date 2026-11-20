Bursa'nın önemli zeytin üretim merkezlerinden İznik'te çiftçilik yapan İbrahim Kutlu, üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkına karşı harekete geçti. Artan maliyetler ve aracıların fiyat politikası nedeniyle emeğinin karşılığını alamadığını söyleyen Kutlu, zeytinyağını doğrudan vatandaşlara ulaştırmak için sosyal medya üzerinden satış yapmaya başladı.
Zeytinyağının litresini 200 liradan satışa sunduğunu açıklayan üreticinin görüntüleri kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen talepler üzerine siparişlere yetişmekte zorlandığını belirten Kutlu, telefonlarının yoğun ilgiden dolayı kilitlendiğini söyledi.
‘BENDEN BİN LİRAYA ALIP 2 BİN 500 LİRAYA SATIYORLAR’
Üreticiden çıkan ürünün tüketiciye ulaşana kadar katlanan fiyatına tepki gösteren Kutlu, aracıların yüksek kazanç sağladığını öne sürdü.
‘ÜRÜNÜMÜN ARKASINDAYIM, HER TÜRLÜ DENETİME AÇIĞIM’
Ürettiği zeytinyağının doğal olduğunu savunan Kutlu, ürünün laboratuvar analizlerine ve denetimlere açık olduğunu vurguladı.
‘ALIŞVERİŞİNİZİ ÇİFTÇİDEN YAPIN’
Ürünlerini Türkiye'nin 81 ilindeki tüketicilere ulaştırmayı hedeflediğini söyleyen Kutlu, vatandaşlara doğrudan üreticiden alışveriş yapmaları çağrısında bulundu.
Kutlu, üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi ve tüketicinin daha uygun fiyatla zeytinyağına ulaşabilmesi için ürününü aracısız satmaya devam edeceğini ifade etti.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.