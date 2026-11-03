Kripto para platformuna operasyon: 4,3 milyar liralık para girişi tespit edildi

KRİPTO PARA PLATFORMUNA 5 İLDE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmada operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında, şirketin “aeronx.com” internet sitesi üzerinden faaliyet gösterdiği ve yasa dışı bahis ile nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edildiği değerlendirilen paraların kripto varlığa dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.

ŞİRKET HESAPLARINDA 4,3 MİLYAR LİRALIK PARA GİRİŞİ

Yapılan incelemelerde, platformun banka hesaplarına 2023 yılından itibaren 4 milyar 301 milyon lira para girişi ve 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı olduğu tespit edildi. Şirket hesaplarına para gönderen 639 gerçek kişinin büyük bölümünün yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından soruşturma veya kovuşturma kaydının bulunduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında BCT Yazılım ve Liquid Yazılım isimli şirketlerin de Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. ile organik bağlantısı olduğu tespit edildi. BCT Yazılım'ın önceki yetkilisinin Tolga Altay, son yetkilisinin ise platform çalışanı Mustafa Uslular olduğu kaydedildi. BCT Yazılım'ın banka hesaplarına Nkolay, IQ Money ve Elekse isimli ödeme kuruluşlarından gelen 479 milyon liranın sanal POS tahsilatı yoluyla kripto platformu hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Aynı adreste kurulduğu tespit edilen Liquid Yazılım'ın hesaplarına da aynı ödeme kuruluşlarından gelen 449 milyon liranın platform hesaplarına gönderildiği bildirildi.

19 ŞÜPHELİYE OPERASYON: 12 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan işlemler kapsamında 14 araç, 4 konut ve 2 araziye yönelik tedbir uygulanırken, 367 banka ve kripto hesabına bloke konuldu. Ayrıca kripto para platformunun Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildiği bildirildi. Soruşturmanın, suç örgütünün tüm faaliyetlerinin ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi.