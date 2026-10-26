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Bakan Kacır açıkladı: Türkiye otomotivde Avrupa’nın üretim üssü oldu AB'den 3 kat daha fazla büyüdü
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15:04, 26/10/2026, Pazartesi

Bakan Kacır açıkladı: Türkiye otomotivde Avrupa’nın üretim üssü oldu AB'den 3 kat daha fazla büyüdü

Bursa'daki TOFAŞ Fabrikası'nda düzenlenen "TOFAŞ K9 Projesi Üretim Başlangıç Töreni"ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye otomotiv sanayisinin Avrupa ekonomisiyle olan stratejik entegrasyonuna dikkat çekti. Yılda 1,5 milyon araç üretildiğini ve bu üretimin yüzde 80'inin AB ortaklı tesislerden çıktığını belirten Kacır, "Avrupa'nın küresel rakipleriyle yarışta ihtiyaç duyduğu rekabet gücü ve ölçek ekonomisi Türkiye ile iş birliğini artırmaktan geçer" dedi.

Bursa, Türk otomotiv sanayisi açısından tarihi günlerinden birine daha ev sahipliği yaptı. TOFAŞ Fabrikası'nda gerçekleştirilen "TOFAŞ K9 Projesi Üretim Başlangıç Töreni", Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla düzenlendi. Üretim bantlarının yeniden hareketlendiği törende konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin Avrupa otomotiv pazarındaki ve küresel tedarik zincirindeki vazgeçilmez konumunu rakamlarla gözler önüne serdi.

2002 yılından bu yana Türkiye'ye yönelen uluslararası doğrudan yatırımların yaklaşık yüzde 60'ının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden geldiğini hatırlatan Bakan Kacır, Türkiye'nin köklü sanayi altyapısına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl ülkemizde 1,5 milyon motorlu araç üretildi. Bu araçların yüzde 80'e yakını, Avrupa Birliği'nin önde gelen otomotiv üreticilerinin doğrudan yatırımlarıyla veya yerli ortaklıklarıyla faaliyet gösteren tesislerin üretim bantlarından indi. Otomotiv yan sanayimizin ihracatının yüzde 64'ünü Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Otomotiv parça ve aksam ithalatımızın yüzde 56'sını da yine AB'den karşılıyoruz."

"AVRUPA'NIN İHTİYAÇ DUYDUĞU REKABET GÜCÜ TÜRKİYE'DE"

Türkiye’nin yetişmiş nitelikli insan kaynağı ve yüksek üretim kapasitesiyle küresel pazarda benzersiz bir dinamizm sunduğunu vurgulayan Kacır, Avrupa ekonomisinin büyümek ve rakipleriyle mücadele edebilmek için Türkiye'ye muhtaç olduğunu ifade etti:

"Türkiye, köklü sanayi birikimi ve Avrupa ekonomisiyle bütünleşmiş üretim altyapısıyla, AB'nin ihtiyaç duyduğu rekabet gücünü sunacak yegane ülkedir. Küresel rakipleriyle yarışta Avrupa'nın ihtiyacı ölçek ekonomisi oluşturabilmektir. Bunun yolu 86 milyonluk, hızlı büyüyen Türkiye ile iş birliğini artırmaktan geçer."

TÜRKİYE 2002'DEN BU YANA AVRUPA'NIN 3 KATI BÜYÜDÜ

Büyüme rakamları üzerinden Türkiye ile Avrupa arasındaki performans farkını da ortaya koyan Bakan Kacır, "Hatırlamakta fayda var; 2002'den bu yana Avrupa ekonomisi yılda sadece yüzde 1,4 büyürken, Türkiye'miz yüzde 5,3 büyüdü. 2000'lerin başında yılda ancak 300 bin aracın satıldığı Türkiye'de şimdi yılda 1,5 milyon araç satılabiliyor" diyerek TOFAŞ K9 projesinin hem yerli hem de uluslararası sanayi hamlesine büyük katkı sunacağını belirtti.

Başlıklar :Mehmet Fatih KacırTürkiyeotomotiv sanayiBursatofaş
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