İstanbul'da lokanta işletmeciliği yapan Hayrettin Taşkıran, yayımladığı videoda sanayicilere, restoran ve büfe sahiplerine seslenerek yerli üretimin desteklenmesini istedi.
Taşkıran, Türkiye'de birçok ürünün yerli alternatifinin bulunduğunu belirterek işletmelerin alışverişlerinde milli ürünleri tercih etmesi gerektiğini söyledi
‘PARAMIZ İÇERİDE KALSIN’
İşletmecilere çağrıda bulunan Taşkıran,
"Değerli sanayiciler, değerli işletmeciler, değerli restorancılar, büfeciler, lütfen milli ürün kullanalım. Bize ait olan malları kullanalım. Yabancıların mallarını lütfen kullanmayalım. Paramız içeride kalsın. Yalvarıyoruz bunu. Kendi sanayicimizi büyütelim"dedi. Türkiye'de ihtiyaç duyulan ürünlerin üretildiğine dikkat çeken Taşkıran,
"Her şey var Allah'a çok şükür. Kolası da var, ayranı da var. Hepsi bizim malımız"ifadeleriyle yerli markaların tercih edilmesini gerektiğine vurgu yaptı.
‘BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKALIM’
Yabancı ürünlerin tercih edilmesinin ekonomik sonuçlarına da değinen Taşkıran, paranın yurt dışına çıkmasının ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini söyledi. Taşkıran,
"Paramız içeride kalsın. Paramızı yoksa dışarı götürüyorlar. Para kalmıyor memlekette. O zaman bankalar ne yapıyor? Dışarıdan para alıyorlar, sanayiciye dağıtıyor. Dışarıdaki bankalara faiz ödüyor. Hem ana para ödüyor. Yazık günah"sözleriyle çağrısını sürdürdü. İşletmecilere birlik ve dayanışma mesajı veren Taşkıran, videosunu
"Yapmayalım böyle. Birbirimize sahip çıkalım. Memleketimiz hepimize yeter inşallah"ifadeleriyle tamamladı.
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.