İşletmecilere çağrıda bulunan Taşkıran,

"Değerli sanayiciler, değerli işletmeciler, değerli restorancılar, büfeciler, lütfen milli ürün kullanalım. Bize ait olan malları kullanalım. Yabancıların mallarını lütfen kullanmayalım. Paramız içeride kalsın. Yalvarıyoruz bunu. Kendi sanayicimizi büyütelim"

"Değerli sanayiciler, değerli işletmeciler, değerli restorancılar, büfeciler, lütfen milli ürün kullanalım. Bize ait olan malları kullanalım. Yabancıların mallarını lütfen kullanmayalım. Paramız içeride kalsın. Yalvarıyoruz bunu. Kendi sanayicimizi büyütelim"

dedi. Türkiye'de ihtiyaç duyulan ürünlerin üretildiğine dikkat çeken Taşkıran,