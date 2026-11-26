UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar, iki ülkenin içişleri bakanları arasında görüşüldü.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile yaptığı görüşmede, Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesini gündeme getirdi.
TÜRK TARAFTARLARA ORANTISIZ GÜÇ TEPKİSİ
Bakan Çiftçi, karşılaşma sırasında Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanılmasından duyduğu rahatsızlığı Gürcü mevkidaşına iletti.
Çiftçi, yaşanan olayların ardından Beşiktaş taraftarlarının güvenliğinin sağlanmasını ve Türkiye'ye sağ salim dönmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.
GÜRCÜ BAKANDAN FİLİSTİN BAYRAĞI AÇIKLAMASI
Görüşmede, Beşiktaş taraftarlarının açtığı Filistin bayraklarına yönelik müdahale de ele alındı.
Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili, taraftarların Filistin bayraklarını alan kişilerin Gürcistan devlet yetkilileri olmadığını, bayrakların UEFA görevlileri tarafından alındığını öne sürdü.
Tamazaşvili ayrıca, tribünlerde yaşanan olayların ardından bakan yardımcısını stadyuma gönderdiğini Bakan Çiftçi'ye bildirdi.
Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan karşılaşmada Gürcistan polisinin Türk taraftarlara müdahalesi nedeniyle gerginlik yaşanmış, müsabaka bir süre durdurulmuştu.
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