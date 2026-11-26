Şüphelilerin yönlendirmesiyle altınlarını kuyumcuda bozduran Ramazan B., parasını bankaya yatırmak üzere harekete geçti.
POLİS SON ANDA DEVREYE GİRDİ
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şüphelilerin Ramazan B. ile telefon üzerinden iletişim kurduğunu tespit etti. Yaşlı adamın evine giden polis ekipleri, eşinden bankaya gittiğini öğrendi. Bunun üzerine banka şubesiyle iletişime geçilerek hesaba bloke konulması sağlandı. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde Ramazan B.'nin dolandırıcıların verdiği hesaba 810 bin lira göndermesi engellendi.
Polislerin kendisine dolandırıldığını ve parasının bankada bloke edildiğini bildirdiğini söyleyen Ramazan B., ekiplerin müdahalesi sayesinde büyük bir maddi kayıptan kurtuldu.
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