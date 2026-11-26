Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 34 ilde bulunan 619 muhtelif arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. 2-3 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek müzayedede, İstanbul’daki kıymetli araziler de 650 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulacak.
Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyurulan satış takvimiyle birlikte ödeme koşulları, indirim oranları ve katılım teminat bedelleri netleşti. İstanbul’da 650 bin liradan başlayıp milyonlarca liraya kadar ulaşan arazilerin yer aldığı açık artırma, yatırımcılara KDV muafiyeti ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunuyor.
Ödeme koşulları ve indirim avantajları
Satışa çıkarılacak 619 arsa için lot bazlı farklı ödeme planları uygulanacak. Alıcılara sunulan finansman ve indirim imkanları şu şekilde belirlendi:
• Taksitli satış: Belirli lotlarda yüzde 25 peşinat ve kalan tutar için 60 ay vade imkanı tanınacak. Bu kapsamdaki arsaları peşin ödemeyle satın almak isteyenlere yüzde 20 indirim uygulanacak.
• Peşin satış: Yalnızca peşin ödemeyle satışa sunulan belirli lotlarda da alıcılar yüzde 20 indirim avantajından yararlanabilecek.
• 1 milyon TL üzeri indirim: Muhammen bedeli 1 milyon lira ve üzerinde olan arsalarda doğrudan yüzde 20 oranında indirim yapılacak.
• Vergi avantajı: Satışlarda KDV muafiyeti sağlanacak.
İki gün sürecek açık artırmalar, her iki günde de saat 10.30’da başlayacak. Müzayedeler, Ankara’da İlbank Macunköy Tesisleri ve İstanbul’da TOKİ İstanbul Hizmet Binası (Küçükçekmece) adreslerinde düzenlenecek.
İllere göre iki günlük satış programı şöyle planlandı:
• 2 Aralık Çarşamba: Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Muğla ve Yalova.
• 3 Aralık Perşembe: Ankara, Batman, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Yozgat.
Katılım teminat bedelleri 25 bin TL’den başlıyor
Açık artırmaya katılmak isteyenlerin yatırması gereken teminat tutarları, arsaların muhammen bedellerine göre kademeli olarak belirlendi. En düşük 25 bin TL, en yüksek 30 milyon TL olarak açıklanan teminat tablosu şu şekilde:
• 500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller: 25.000 TL
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