Ödeme koşulları ve indirim avantajları

Satışa çıkarılacak 619 arsa için lot bazlı farklı ödeme planları uygulanacak. Alıcılara sunulan finansman ve indirim imkanları şu şekilde belirlendi:

• Taksitli satış: Belirli lotlarda yüzde 25 peşinat ve kalan tutar için 60 ay vade imkanı tanınacak. Bu kapsamdaki arsaları peşin ödemeyle satın almak isteyenlere yüzde 20 indirim uygulanacak.

• Peşin satış: Yalnızca peşin ödemeyle satışa sunulan belirli lotlarda da alıcılar yüzde 20 indirim avantajından yararlanabilecek.

• 1 milyon TL üzeri indirim: Muhammen bedeli 1 milyon lira ve üzerinde olan arsalarda doğrudan yüzde 20 oranında indirim yapılacak.

• Vergi avantajı: Satışlarda KDV muafiyeti sağlanacak.







