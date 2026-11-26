Gecikme cezası ve gecikme zamlarının da kapsamda olduğunu belirten Güler, düzenlemeden 2 milyon 199 bin 869 kişinin yararlanacağını açıkladı. Böylece toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin liralık prim borcunun tahsilinden vazgeçilmesi planlanıyor.







