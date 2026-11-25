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5 askerimizin şehit olduğu helikopterin enkazı görüntülendi

KAZADA HAVA ŞARTLARI ETKİLİ OLMUŞ OLABİLİR

Eskişehir'de 5 askerimizin şehit olduğu helikopter kazası na ilişkin TVNET ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Dr. Eray Güçlüer, bölgedeki hava şartlarına dikkat çekti. Bölgede saatte 30 kilometre hızla esen rüzgârın ve yoğun bulut örtüsünün bulunduğunu belirten Güçlüer, söz konusu koşulların türbülansa neden olabileceğini ifade etti.

4 MART 2021'DEKİ KAZAYI HATIRLATTI

Geçmişte yaşanan helikopter kazasını örnek gösteren Güçlüer, 4 Mart 2021'de meydana gelen kazada da ani değişen hava şartlarının etkili olduğunun ifade edildiğini hatırlattı.

Güçlüer, "Doğa karşısında bazen teknoloji yetersiz kalabiliyor. İşte bu 4 Mart 2021'deki kazada da mesela hava şartlarının o dönemde etkili olduğu ifade edilmişti." dedi.

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MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞININ RAPORUNA İŞARET ETTİ

Kazanın kesin nedenine ilişkin Millî Savunma Bakanlığının raporunun beklenmesi gerektiğini belirten Güçlüer, mevcut hava şartlarının kazada bir etken olabileceğini dile getirdi.

Güçlüer, "Savunma Bakanlığımızın raporunu bekleyeceğiz ama görünen o ki yine bu hava şartları hakikaten faktör olabilir." ifadelerini kullandı.

"DOĞA BAZEN TEKNOLOJİYİ ZORLAYABİLİYOR"

Ani hava değişikliklerinin tecrübeli personeli dahi zorlayabileceğine dikkat çeken Güçlüer, doğa koşulları karşısında teknolojinin de zaman zaman yetersiz kalabildiğini vurguladı.

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Güçlüer, "Ne kadar tecrübeli olursanız olun bazen doğa, ani çıkan hava değişiklikleriyle, bulut vesaire, hakikaten teknolojiyi zorlayabiliyor. İnsan tecrübesini zorlayabilecek durumlar oluşturuyor." diye konuştu.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ

Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 askerin isimleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerine ait helikopterde görevli 5 askerin şehit olduğunu açıklamıştı. Kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerin isimleri ise şu şekilde; "Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan, Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ."

HELİKOPTERİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Fransız Eurocopter (günümüzde Airbus Helicopters) tarafından geliştirilen AS-532 Cougar, çift motorlu, çok amaçlı bir askerî helikopterdir. Türk Hava Kuvvetleri envanterinde 1999 yılından bu yana görev yapan helikopterler; personel taşıma, arama kurtarma, lojistik destek ve tıbbi tahliye faaliyetlerinde kullanılıyor. İki adet Turbomeca Makila 1A1 turboşaft motoruna sahip AS-532'nin seyir hızı saatte 239 kilometre, standart menzili ise yaklaşık 573 kilometredir. Helikopter, versiyonuna bağlı olarak 20 ila 25 tam teçhizatlı asker taşıyabiliyor. Azami kalkış ağırlığı ise modele göre 9 ila 9,75 ton arasında değişiyor.

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