Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisindeki son gelişmelerini değerlendirdi.
KIZILELMA'nın envantere alınması ve EJDERHA'nın 51 dronluk testini öne çıkaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli savunma teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların hız kesmeden süreceğini belirtti.
‘DÜNYADA İLK ÜLKE OLMAYI BAŞARDIK’
Bayraktar tarafından geliştirilen KIZILELMA'nın Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmesini değerlendiren Erdoğan, Türkiye'nin savunma alanında önemli bir başarıya imza attığını söyledi.
‘TEK TUŞLA DRONLARI YAKAN GÖRÜNMEZ DALGALAR VAR’
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN'ın 51'inci kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirilen EJDERHA testine de değindi.
Yönlendirilmiş enerji teknolojisiyle geliştirilen sistemin 51 dronu aynı anda etkisiz hale getirdiğini hatırlatan Erdoğan, savunma sanayisindeki ilerlemeyi şu sözlerle anlattı:
KIZILELMA ve EJDERHA'nın ortaya koyduğu kabiliyetlerin, Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki potansiyelini gösterdiğini belirten Erdoğan, projelerde emeği geçenlerin çalışmalarına duyduğu güveni dile getirdi.
‘BUNLAR SADECE BİRER BAŞLANGIÇTIR’
Savunma sanayisinde yeni hedeflere işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut başarılarla yetinmeyeceklerini vurguladı.
Muhalefetin savunma sanayisine yaklaşımını da eleştiren Erdoğan, hükümetin bu alandaki çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.
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