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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir aslanın kaybolduğu iddiası gündemdeki yerini koruyor. Bölgede arama çalışmaları devam ederken Yeni Şafak muhabiri Ahmet Gündoğdu, Uskumru Mahallesi'nde vatandaşların nabzını tuttu.

Mahallede bir kahvehaneye giden Gündoğdu, okey oynayan vatandaşlara kayıp aslan hakkındaki düşüncelerini sordu.

"Biz aslanı kimseye yedirmeyiz"

Muhabirin sorusunu yanıtlayan bir vatandaş, kayıp aslan konusunda oldukça kararlı konuştu. "Sonuçta biz aslanı kimseye yedirmeyiz" diyen mahalle sakininin sözleri gülümsetti.

"Aslanları koruruz" ifadelerini kullanan vatandaş, kayıp aslanla ilgili gelişmeleri takip ettiklerini de belirtti.

Muhabirin, "Aldığınız bir tedbir var mı peki bu aslana karşı?" sorusuna ise "Okeyimize bakıyoruz" yanıtını verdi.

Mahallelinin sakinliği ve kayıp aslan hakkında yaptığı esprili açıklamalar, bölgedeki alışılmış günlük hayatın devam ettiğini de gözler önüne serdi.

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