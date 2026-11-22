COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yürütülen iklim müzakereleri ve ortaya konulan hedefler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasından okyanuslar ve dağların korunmasına, Paris Anlaşması’nın 1,5 derece hedefinden karbon yakalama teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede somut hedef ve projeler geliştirdiklerini belirten Kurum, müzakere sürecinde uzlaşının önemine dikkat çekti.

ARTIK SÖZ DE KARAR DA TARAFLARIN

Müzakere masasında tarafların ortak kabulü olmadan herhangi bir kararın çıkmasının mümkün olmadığını ifade eden Bakan Kurum, bazı ülkelerin belirli kararların alınmasını savunurken bazı ülkelerin bu adımlara karşı çıktığını aktardı. Başkanlık makamı olarak ilk günden itibaren sonuç odaklı bir anlayışla çalıştıklarını dile getiren Kurum, süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"Artık söz de karar da tarafların. Biz yapacağımız her şeyi yaptık ama bir kelimeye, bir ifadeye takılıp dünyadan gerçekten güzel haberler bekleyen insanların umudunu kırmamak gerekir."

YENİ BİR METİN ÇALIŞMASI YAPILMAYACAK

Uzlaşmanın sağlanamadığı bir zeminde yeni bir metin çalışmasına gidilmeyeceğini açıkça ifade eden Murat Kurum, buna karşın mevcut kararların kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini bildirdi. İklim müzakerelerinin yeniden tartışma konusu yapılmasının hiçbir tarafa fayda sağlamayacağının altını çizen Kurum, bazı ülkelerin iklim değişikliğiyle ilgisi olmayan meseleleri müzakere sürecine taşımasının ilerlemenin önündeki en büyük engel olduğunu sözlerine ekledi.