Ümit Özlale fon soruşturmasını sulandırmaya çalışıyor: Hedef ekonominin 15 Temmuz'u, hedef Türkiye

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, TVNET'te canlı yayınlanan Olan Biten programında Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin Albayrak Grubu'nu hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Özlale'nin fon soruşturmasının başladığı günden bu yana manipülasyon ve dezenformasyonla meseleyi özünden uzaklaştırmaya çalıştığını savunan Likoğlu, Albayrak Grubu'nun finansal işlemlerini hedef alan açıklamaların bilinçli bir çarpıtma olduğunu söyledi. Likoğlu, soruşturmanın kime uzanırsa uzansın sonuna kadar götürülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu mesele AK Parti meselesi değil, Türkiye meselesi” dedi. Fon soruşturmasının sulandırılmak istendiğini belirten Likoğlu, kimsenin kayırılmaması gerektiğinin altını çizdi.