ABD'nin yeni silahı alay konusu oldu: ASELSAN'ın EJDERHA'sıyla aynı anda paylaşılmıştı

Amerikanların Almanya'daki tatbikatta tanıttığı yeni drone fırlatma aracı sosyal medyada alay konusu oldu. ABD'li yetkililer, R3NEGADE isimli kara aracının HIV3 tipi 18 adet kamikaze İHA'yı eşzamanlı fırlatarak etkin operasyon düzenleme kabiliyetine sahip olduğunu iddia ediyor. Ancak fırlatıcı biraz yavaş çalışıyor. Sosyal medyada Türk kullanıcılar, yeni lançer ile ilgili "Elimle atsam daha hızlı atarım", "Atana kadar vurulur", "Çok gereksiz bir harcama, neye yaradığına anlam veremedim" benzeri yorumlarda bulundu. ABD bu sistemi duyurduğu sıralarda Türkiye de ASELSAN üretimi EJDERHA'nın 51 İHA'yı tek tuşla yere düşürdüğü anları yayınlamıştı. EJDERHA, gönderdiği büyük ölçekli elektromanyetik dalgalar sayesinde mermi dahi kullanmadan hedefteki İHA'ları düşürebiliyor. Ağzını bir ejderha gibi açmasa da görevini başarıyla yerine getiren EJDERHA, alanında dünyanın en iyisi ve rekoru elinde tutuyor.