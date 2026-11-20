Tarım ve Orman Bakanlığı, market raflarındaki süt ve süt ürünlerinin etiketlerinde tüketiciyi koruyacak kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ürünlerin isimleri ile gerçek içerikleri arasındaki çelişkilerin giderileceğini ve yanıltıcı etiket uygulamalarına son verileceğini duyurdu.
BİNDE 1 MEYVE İÇEREN ÜRÜNLERE "AROMALI" ŞARTI VE "DOĞAL SÜT" SINIRI
Bakan Yumaklı, özellikle çocukların sıklıkla tükettiği meyveli sütler ile süt ambalajlarındaki tanımlamalara ilişkin şu düzenlemeleri paylaştı:
"YARIM YAĞLI TEREYAĞI" İFADESİ RAFLARDAN KALKIYOR
Bakanlığın üzerinde durduğu bir diğer başlık ise tereyağı ve margarin grubundaki yanıltıcı isimlendirmeler oldu. Market raflarında "yarım yağlı tereyağı" veya "dörtte üç yağlı tereyağı" gibi ifadelerle satılan ürünlere dikkat çeken Yumaklı, tereyağının kendi ürün özelliklerini taşıması gerektiğini vurguladı. Yeni kurallarla birlikte tereyağı ve margarin gibi farklı ürün gruplarının tüketiciyi yanıltacak şekilde tanıtılmasının önüne geçilecek ve ürünler gerçek içerikleriyle uyumlu isimlerle satılacak.
ERİTME PEYNİRLERİNDE "TOST PEYNİRİ" ALGISINA SON VERİLİYOR
Peynir çeşitlerinin isimlendirilmesinde de şeffaflık dönemi başlıyor. Bazı eritme peynirlerinin "örgü peyniri", "tel peynir" veya kaşar peynirini çağrıştıran "tost peyniri" gibi isimlerle piyasaya sunulduğunu belirten Yumaklı, bu durumun tüketicide yanlış algı oluşturduğuna işaret etti.
Geleneksel yöntemlerle üretilen peynirlerden farklı teknoloji ve lezzete sahip olan eritme peynirlerinin ambalajlarında "eritme peyniri" tanımlamasının açıkça yazılması zorunlu olacak. Düzenlemelerin bir bölümü 1 Ocak'ta yürürlüğe girerken, diğer bölümü için geçiş süreci 30 Nisan'da sona erecek ve Bakanlık yoğun denetimler gerçekleştirecek.
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