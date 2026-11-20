Tarım ve Orman Bakanlığı, market raflarındaki süt ve süt ürünlerinin etiketlerinde tüketiciyi koruyacak kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ürünlerin isimleri ile gerçek içerikleri arasındaki çelişkilerin giderileceğini ve yanıltıcı etiket uygulamalarına son verileceğini duyurdu.

BİNDE 1 MEYVE İÇEREN ÜRÜNLERE "AROMALI" ŞARTI VE "DOĞAL SÜT" SINIRI

Bakan Yumaklı, özellikle çocukların sıklıkla tükettiği meyveli sütler ile süt ambalajlarındaki tanımlamalara ilişkin şu düzenlemeleri paylaştı:

Çilekli ve muzlu sütler: Piyasada "çilekli" veya "muzlu süt" adıyla satılan bazı ürünlerde gerçek çilek ve muz püresi oranının yalnızca binde 1 seviyesinde olduğunu belirten Yumaklı, bu ürünlerin artık içeriklerine uygun şekilde "aromalı" olarak tanımlanmasının zorunlu olacağını ve uygulamanın 1 Ocak itibarıyla başlayacağını bildirdi.

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"Doğal süt" ibaresi: Sütlerin yağ oranlarına göre sınıflandırılacağını kaydeden Yumaklı, "doğal süt" ifadesinin yalnızca tam yağlı ve yağlı sütlerin ambalajlarında yer alabileceğini; az yağlı ve yağsız sütlerde bu ifadenin kullanılamayacağını açıkladı. Bu düzenleme için geçiş süreci 31 Mart 2027'de tamamlanacak.

"YARIM YAĞLI TEREYAĞI" İFADESİ RAFLARDAN KALKIYOR

Bakanlığın üzerinde durduğu bir diğer başlık ise tereyağı ve margarin grubundaki yanıltıcı isimlendirmeler oldu. Market raflarında "yarım yağlı tereyağı" veya "dörtte üç yağlı tereyağı" gibi ifadelerle satılan ürünlere dikkat çeken Yumaklı, tereyağının kendi ürün özelliklerini taşıması gerektiğini vurguladı. Yeni kurallarla birlikte tereyağı ve margarin gibi farklı ürün gruplarının tüketiciyi yanıltacak şekilde tanıtılmasının önüne geçilecek ve ürünler gerçek içerikleriyle uyumlu isimlerle satılacak.

ERİTME PEYNİRLERİNDE "TOST PEYNİRİ" ALGISINA SON VERİLİYOR

Peynir çeşitlerinin isimlendirilmesinde de şeffaflık dönemi başlıyor. Bazı eritme peynirlerinin "örgü peyniri", "tel peynir" veya kaşar peynirini çağrıştıran "tost peyniri" gibi isimlerle piyasaya sunulduğunu belirten Yumaklı, bu durumun tüketicide yanlış algı oluşturduğuna işaret etti.

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Geleneksel yöntemlerle üretilen peynirlerden farklı teknoloji ve lezzete sahip olan eritme peynirlerinin ambalajlarında "eritme peyniri" tanımlamasının açıkça yazılması zorunlu olacak. Düzenlemelerin bir bölümü 1 Ocak'ta yürürlüğe girerken, diğer bölümü için geçiş süreci 30 Nisan'da sona erecek ve Bakanlık yoğun denetimler gerçekleştirecek.

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