Karadeniz'de palamut bereketi yüzleri güldürdü: En az 1 ay daha sürecek

"SEZON ÇOK GÜZEL GEÇİYOR, SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU"

Palamut sezonunun son derece verimli geçtiğini vurgulayan Recep Erdoğan, "Fiyatlar bolluğa göre gayet uygun. Palamut hem lezzetli hem de şu anda bol olduğu için sofraların vazgeçilmezi haline geldi. Vatandaşlarımız bol bol palamut yiyebilir, önümüzdeki günlerde de bu bolluğun sürmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.