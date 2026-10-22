Karadeniz'de palamut bereketi yüzleri güldürdü: En az 1 ay daha sürecek
Karadeniz’de yaşanan palamut bolluğu tezgahları şenlendirirken, ülke genelinde balık tüketimini de artırdı. Samsunlu balıkçılar ağların dolu geldiğini belirterek palamut bereketinin en az 1 ay daha devam edeceğini müjdeledi. Tezgahlarda palamudun tanesi 100 TL'den satılırken, balıkçılar vatandaşların bol bol balık tüketebileceğini ifade etti.
Samsun’da balıkçılık yapan Recep Erdoğan, Karadeniz’deki palamut bolluğunun hem esnafı hem de vatandaşı memnun ettiğini belirtti.
Ağların palamutla dolduğunu söyleyen Erdoğan, "Çok fazla palamut var. Bu bolluğun en az 1 ay daha devam edeceğini düşünüyoruz. Şu anda denizde palamut bol, balık da güzel" dedi.
TEZGAHLARDA BEREKET VAR
Palamut bolluğu sayesinde fiyatların makul seviyelerde seyrettiğini belirten esnaf, tezgahlardaki güncel balık fiyatlarını da paylaştı.
İŞTE GÜNCEL BALIK FİYATLARI
Samsun balık pazarında palamudun tanesi 100 TL'den alıcı bulurken; hamsi 150 TL, çinekop 250 TL, kınalı barbunya 200 TL, barbunya 400 TL, istavrit 450 TL, çupra 550 TL, levrek 600 TL ve somon 400 TL'den satılıyor.
"SEZON ÇOK GÜZEL GEÇİYOR, SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU"
Palamut sezonunun son derece verimli geçtiğini vurgulayan Recep Erdoğan, "Fiyatlar bolluğa göre gayet uygun. Palamut hem lezzetli hem de şu anda bol olduğu için sofraların vazgeçilmezi haline geldi. Vatandaşlarımız bol bol palamut yiyebilir, önümüzdeki günlerde de bu bolluğun sürmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.