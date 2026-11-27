Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kuru fasulye üreticilerinin sorunlarını belirlemek için proje kapsamında Merkez ilçeye bağlı bir köyde tarlada toprak numunesi alıyor.

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Erzincan’da kuru fasulye üreticilerinin karşılaştığı sorunların belirlenmesi ve üretimde verimliliğin artırılması amacıyla 1 milyon 474 bin lira bütçeli, yüzde 100 hibe destekli proje hazırlandı. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında, kuru fasulye üretiminin geliştirilmesi, üreticilerin tarımsal, çevresel, teknik ve ekonomik sorunlarına çözüm bulunması hedefleniyor.

Saha çalışması 15 köyde yürütülecek

Proje çerçevesinde merkez ilçeye bağlı 15 köyde saha çalışması yürütülecek. Çalışmalarda 100 çiftçiyle anket yapılarak üreticilerin karşılaştığı sorunlar tespit edilecek. Ayrıca üretim alanlarından alınacak 60 toprak ve 15 sulama suyu numunesi analiz edilecek. Elde edilecek veriler doğrultusunda üretim maliyetleri, verim ve gelir düzeyleri incelenerek kuru fasulye yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik bilimsel ve teknik çözüm önerileri hazırlanacak.

Projenin hedefleri arasında Erzincan’da kuru fasulye üretiminde verim ve kalitenin artırılması, üretim maliyetlerinin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi de yer alıyor. Çalışmayla ayrıca Erzincan’ın yerel tarımsal değerlerinden Dermason kuru fasulyesinin coğrafi işaretle tescillenmesi ve markalaşma sürecine katkı sunulması amaçlanıyor.

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IHA Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün hazırladığı projenin saha çalışması kapsamında, Merkez ilçeye bağlı bir köyde kuru fasulye ekim alanında toprak numunesi alınıyor.

IHA Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce hazırlanan projede, 15 köyde kuru fasulye üreticilerinden alınacak toprak ve sulama suyu numuneleri analiz edilecek

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