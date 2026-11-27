Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlileri, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için il genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
260 Denetimde 1 numune alındı
Müdürlükten yapılan bilgilendirmeye göre, 20-27 Kasım 2026 tarihleri arasında gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde toplam 260 denetim gerçekleştirildi.
Mevzuata uygunluğun kontrolü amacıyla, laboratuvar analizine gönderilmek üzere 1 adet numune alındı.
Vatandaşların gıda güvenilirliği ile ilgili talep ve şikayetlerini ilettiği Alo 174 Gıda Hattı'ndan gelen 16 başvuru da titizlikle değerlendirilerek gerekli incelemeler yapıldı.
Yetkililer, il merkezi ve ilçelerde halk sağlığının korunması adına denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
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