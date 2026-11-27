Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda denetimleri kapsamında pastane ve yemek işletmelerinde hijyen kurallarına uygun çalışan personeli gösteriyor.

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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yürütülen gıda denetimlerinde, son bir haftada 260 işletme kontrol edildi.

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlileri, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için il genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

260 Denetimde 1 numune alındı

Müdürlükten yapılan bilgilendirmeye göre, 20-27 Kasım 2026 tarihleri arasında gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde toplam 260 denetim gerçekleştirildi.

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Mevzuata uygunluğun kontrolü amacıyla, laboratuvar analizine gönderilmek üzere 1 adet numune alındı.

Vatandaşların gıda güvenilirliği ile ilgili talep ve şikayetlerini ilettiği Alo 174 Gıda Hattı'ndan gelen 16 başvuru da titizlikle değerlendirilerek gerekli incelemeler yapıldı.

Yetkililer, il merkezi ve ilçelerde halk sağlığının korunması adına denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Erzurum'da gıda denetimleri kapsamında, bir pastane ve tatlı üretim yerinde ürünler kontrol altına alınırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü son bir haftada 260 işletmeyi denetledi.

Erzurum'da gıda üretim yerlerini denetleyen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada 260 işletmeyi kontrol etti.

Erzurum'da gıda denetimi kapsamında, bir restoranın servis hattında yemekleri kontrol eden ekip, son bir haftada 260 işletmede yapılan denetimlerin bir parçası

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