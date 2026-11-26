Beşiktaş taraftarından Gürcistan'a Filistin çıkarması

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ve Hapoel Beer Sheva takımları Batum Stadı'nda karşılaştı. Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına polis müdahale etti. Polisin biber gazlı ve coplu orantısız müdahaleleri sonrası tribünde arbede yaşanırken, maça da ara verildi. Bu sırada Siyah-Beyazlı taraftarlardan tribündeki Filistin pankartını indirmeleri istendi ancak taraftar pankartı bulunduğu yerden alsa da ellerinde tekrar açarak Filistin'e destek, İsrail aleyhinde sloganlar attı. Öte yandan Gürcistan polisinin orantısız müdahalesi sonrası bazı Beşiktaşlı taraftarların yaralandığı da bildirildi.