Avrupa Ligi'nde İstanbul'da oynanması gereken ancak UEFA'nın güvenliği bahane ederek Gürcistan'ın Batum kentinde oynattığı Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçı 26. dakikasından itibaren tribün olayları nedeniyle durdu.
Gürcistan polisi, Türk taraftarlara biber gazı ve copla müdahale etti. Bazı vatandaşlarımız fenalaştı.
Takımlar soyunma odasına gitti. Stadyumda taraftarlara sakin olun çağrısında bulunuluyor.
Oyuncular sahaya döndü
Temsilcimiz, hakemler ve rakip futbolcular sahaya döndü. Maç kaldığı yerden oynanmaya devam ediyor.
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