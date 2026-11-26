Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, milli aradan sonra takıma katılmayan Senegalli santrfor Mbaye Diagne ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Kulüpten teşekkür mesajı
Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrıldığı belirtilerek "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamanın devamında şöyle denildi: "Kulübümüze verdiği emek ve katkılarından dolayı Mbaye Diagne’ye teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Mbaye Diagne."
Yeşil-kırmızılı ekipte 2026-2027 sezonunda 9 maçta görev alan Diagne, 2 gol kaydetti.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.