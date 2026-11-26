Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne, futbolcu Peter Etebo'nun 2026-2027 sezonuna ait ödeme yükümlülükleri nedeniyle Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından uygulanan geçici transfer yasağı kaldırıldı.
Kulüp, söz konusu ödemenin gerçekleştirildiğini ve resmi prosedürlerin tamamlandığını duyurdu.
Yasak resmen kaldırıldı
FIFA'nın 24.11.2026 tarihinde Gençlerbirliği'ne 3 dönem geçici transfer yasağı vermesinin ardından Başkent ekibinden resmi açıklama geldi.
Kulübün resmi sanal medya hesabından yapılan açıklamada, yasağa ilişkin ödemenin Başkan Ali Osman Avşar'ın talimatları doğrultusunda aynı gün içerisinde gerçekleştirildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "Kulübümüz tarafından FIFA nezdinde yürütülen resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından, söz konusu geçici transfer yasağı bugün itibarıyla resmen kaldırılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Kulüp, "Sürecin titizlikle takip edilerek en kısa sürede çözüme kavuşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, konuyu kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.
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