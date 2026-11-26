Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da kadro yapılanması kapsamında dikkat çeken bir karar alındı. Ajansspor'un haberine göre İstanbul temsilcisinde dört futbolcu kadro dışı bırakılırken, oyunculardan kendilerine yeni kulüp bulmaları istendi.
Eyüpspor'da alınan karar doğrultusunda kaleci Moldovan, stoper El Yamiq, orta saha Sabiri ve kanat oyuncusu Billal Boutobba kadro dışı bırakıldı.
Kulüp yönetiminin dört futbolcuya da yeni takım bulmaları yönünde bilgi verdiği belirtildi. Oyuncuların geleceğiyle ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
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