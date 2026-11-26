Muğlaspor, TRENDYOL 1'inci Ligi'nde üst üste Kayserispor'a (D) 6-0, Esenler Erokspor'a 5-0 ve Batman Petrolspor'a (D) 2-0 yenilip büyük düşüş yaşadıktan sonra fikstür avantajıyla yeniden çıkış arıyor.
Yeşil-beyazlılar, ilk yarının bitimine 4 maç kala 3 rakibini evinde ağırlayacak, yalnızca 1 maçta deplasmana gidecek.
Sırada Mardin 1969 Spor maçı var
Cumartesi günü Muğla Atatürk Stadı'nda Mardin 1969 Spor'u konuk edecek yeşil-beyazlılar, ertesi hafta yine evinde sahaya çıkacak.
Bu kez Antalyaspor'la kozlarını paylaşacak Muğlaspor, ardından Pendikspor deplasmanına gidecek.
Sezonun ilk yarısının son maçını bir kez daha Atatürk Stadı'nda oynayacak olan Muğlaspor, Ankara Keçiörengücü'nü misafir edecek.
Kalan 4 maçın 3'ünü taraftarının desteğini alarak oynayacak Muğlaspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, yeniden ayağa kalkacaklarına inandığını söyledi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.