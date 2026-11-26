Üst üste 6 galibiyet alarak 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışını sürdüren Karşıyaka'da genç kaleci Burak Tuğ, sergilediği performansla takımın başarısındaki önemli isimlerden biri oldu.
Yeşil-kırmızılı kulübün sezon başında Etimesgut SK'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki file bekçisi, ligde oynanan 13 maçın tümünde 90'ar dakika görev yapan tek oyuncu olarak dikkat çekti.
En az gol yiyen 3'üncü takım
Karşıyaka, bu periyotta kalesinde 9 gol görerek en az gol yiyen 3'üncü takım konumunda yer alırken, bu performansta defans oyuncularının yanı sıra Burak'ın yaptığı kritik kurtarışlar da etkili oldu.
Genç eldiven, 5 müsabakada kalesini gole kapatırken hiçbir maçta 2'den fazla gol yemeyerek alkış topladı.
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