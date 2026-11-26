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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez Devler Ligi'nde sahaya çıkan sarı-lacivertliler, mücadeleden 1-0 galip ayrılarak ilk 24 yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamazken Fenerbahçe, aradığı golü ikinci yarıda buldu. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 57. dakikada Vedat Muriç kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk yaşandı

Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde iki Türk teknik direktörün karşı karşıya geldiği ilk maç olarak kayıtlara geçti. Fenerbahçe'nin başında Emre Belözoğlu, Shakhtar Donetsk'in başında ise Arda Turan görev yaptı.

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Fenerbahçe'nin puanı 8'e yükseldi

Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 8'e yükseltti ve ilk 24 hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı. 4 puanda kalan Shakhtar Donetsk ise avantaj kaybetti.

Sarı-lacivertliler, organizasyonun bir sonraki haftasında deplasmanda LASK Linz ile karşılaşacak. Shakhtar Donetsk ise Slovak temsilcisi Bratislava'ya konuk olacak.

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe ilk 11'ler

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Nazaryna, Gomes, Ocheretko, Alisson, Newerton, Traore.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, İsmail, Greenwood, Kerem, Oğuz, Vedat.

Maçtan önemli dakikalar

17' Sol kanattan Kerem’in ortasında kale önünde Vedat Muriqi’nin şutunda top ağlara gitti. VAR kontrolünün ardından Vedat’ın rakibine faul yapması gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

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27' Ceza sahası dışından Greenwood’un kullandığı serbest vuruşta kaleci Riznyk gole izin vermedi.

31' Ceza sahası dışından Alysson’un şutunda top dışarı çıktı.

40 Ceza sahası sağ çaprazdan Alysson’un şutunda kaleci Ederson topu rahat bir şekilde kontrol etti.

41' Sol kanattan ceza sahasına giren Oğuz’un çaprazdan vuruşunda kaleci Riznyk topu kornere çeldi.

İKİNCİ YARI

57' Temsilcimiz Vedat Muriqi ile öne geçiyor! Hızlı gelişen atağımızda Kerem 'in pası ile sağ çaprazda topla buluşan Mason Greenwood ceza sahasına giriyor ve yerden vuruşunu yapıyor. Kaleciden seken top altıpas içerisinde Vedat Muriqi'nin önüne düşüyor ve golcü oyuncumuz tek vuruşu ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

Vedat Muriççç!! Temsilcimiz Fenerbahçe, Shakhtar karşısında deplasmanda 1-0 öne geçti! ⚽ #UCL https://t.co/QAVQhFTtsx — TRT Spor (@trtspor) November 25, 2026

67' Ceza yayı sağ çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Yegor Nazaryna doğrudan kaleyi düşünüyor ancak kalecimiz Ederson sağ üst köşeye gelen bu topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.





Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maç sonucu

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maç özeti

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçını özetini izlemek için TIKLAYIN.

Maçtan notlar

- Muric, Liverpool'un ardından Shakhtar ağlarını da havalandırdı

Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muric, Shakhtar Donetsk karşısında 56. dakikada sarı-lacivertlileri öne geçiren isim olurken, üst üste 2. maçında fileleri havalandırdı.

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İç sahada oynanan Liverpool müsabakasında Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü atan Muric, Shakhtar Donetsk karşısındaki etkili oyununu golle süsledi.

Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde deplasmandaki Olimpik Lyon maçında da gol sevinci yaşayan Muric, Avrupa maçlarındaki gol sayısını 3'e yükseltti.

- N'Golo Kante 3, Romelu Lukaku 2 yıl sonra Stamford Bridge'de

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante 3 yıl, Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku ise 2 yıl aradan sonra Stamford Bridge'de maça çıktı.

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Daha önce İngiltere Premier Lig'de Chelsea forması giyen her iki futbolcu, bu kez Fenerbahçe formasıyla Londra'daki stadyumda boy gösterdi.

- Shakhtar Donetsk üst üste 3. yenilgisini yaşadı

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü mağlubiyetini Fenerbahçe karşısında yaşadı.

İlk maçında Hollanda'nın PSV Eindhoven ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Shakhtar, ikinci karşılaşmasında ise Yunanistan'ın AEK takımını Londra'da 3-1 mağlup etti.

Lig aşamasındaki üçüncü maçında Inter'e deplasmanda 1-0, bir sonraki mücadelesinde ise İngiltere'de Sporting Lizbon'a 1-0 yenilen Ukrayna ekibi, Fenerbahçe karşısında da sahadan puansız ayrılarak üst üste üçüncü yenilgisini yaşadı.

- Taraftarlardan tam destek

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe mücadelesi için Türkiye ve Avrupa'nın birçok ülkesinden İngiltere'ye gelen Fenerbahçeli taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarını destekledi.

36 bin 77 kişinin izlediği mücadelede 25 binin üzerinde Fenerbahçe taraftarı, Stamford Bridge'de Kadıköy atmosferi oluşturdu.

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