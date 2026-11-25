UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile İngiltere'de karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de maç öncesi yıldız ismin görüntüsü dikkat çekti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile İngiltere'de karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de maç öncesi dikkat çeken bir görüntü yaşandı. Sarı-lacivertlilerin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood'un maç seremonisinde çocuklarla birlikte sahaya çıkmaması gündem oldu.
Stamford Bridge'de oynanan mücadele öncesinde iki takımın futbolcuları seremoni için sahaya çıktı. Takımların diğer oyuncularının önünde çocuklar yer alırken Mason Greenwood'un önünde herhangi bir çocuk bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.
Greenwood'un seremoni sırasında çocuklarla birlikte sahaya çıkmaması dikkat çekerken, İngilizlerin yıldız futbolcuya yönelik böyle bir karar alması gündem oldu.
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