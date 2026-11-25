Fenerbahçe U19'un genç futbolcusu Çağrı Hakan Balta, Liverpool maçının ardından bu kez Shakhtar Donetsk karşılaşmasında yaşananlarla gündeme geldi. Oyundan alındıktan sonra sergilediği hareket dikkat çekti.
UEFA Gençlik Ligi'nde Shakhtar Donetsk U19 ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe U19 Takımı, sahadan 6-0'lık ağır mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte organizasyonda oynadığı 5 maçın ardından henüz puanla tanışamadı.
Karşılaşmada alınan farklı yenilginin yanı sıra genç futbolcuların maç sırasındaki hareketleri de dikkat çekti. Fenerbahçe'de genç futbolcu Çağrı Balta, oyundan alındıktan sonra doğrudan soyunma odasına gitti.
Çağrı Balta ile birlikte oyundan çıkan Adnan Efe ise yedek kulübesine oturdu. Balta'nın, bir önceki Liverpool karşılaşmasında da kenara alındığı sırada formasını yere fırlatması gündeme gelmişti.
Yaklaşık 10 dakika sonra soyunma odasından çıkan Çağrı Hakan Balta, yeniden yedek kulübesine döndü.
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