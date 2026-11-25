Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, derbinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Antrenman çift kale maçla sona erdi
Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınmayla başladı.
Koşu ve topa sahip olma çalışmalarıyla sürdürülen antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-kırmızılı ekip, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına 27 Kasım Cuma günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.