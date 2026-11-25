Yeniden çıkışa geçen Göztepe, TRENDYOL Süper Lig'de Erzurumspor FK'yı deplasmanda 1-0 yendikten sonra artık evinde de iyi sonuçlar almayı hedefliyor.
Pazartesi Trabzonspor maçı var
Bu sezon sahasında sadece 1 maç kazanabilen sarı-kırmızılılar, pazartesi günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacakları Trabzonspor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.
Göz-Göz, deplasmanlarda rakiplerinin adeta kabusu olurken evinde aynı başarılı performansı sergileyemedi.
Evinde 5 maçta 1 galibiyet
Gürsel Aksel Stadı'nda 5 maçta sadece 1 kez kazanabilen Göztepe, dış sahada 7 maça çıkıp 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 14 puan topladı.
Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kalan, Çorum FK'yı ise 2-0 yenen İzmir ekibi, evinde Gençlerbirliği'ne 1-0, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 4-2 ve İstanbul Başakşehir'e 2-1 kaybetti.
Erzurumspor FK maçında sakatlanan Brezilyalı forvet Andre Henrique dışında eksiği bulunmayan Göztepe, zorlu Trabzonspor maçını kazanıp iç saha istatistiklerini düzeltmeyi hedefliyor.
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