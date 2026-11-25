Icardi için bomba iddia: Gerçekleşirse tüm Avrupa bu transferi konuşur

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz yeni bir takımla anlaşmayan Mauro Icardi hakkında Avrupa'dan sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Alman basınında yer alan değerlendirmede, tecrübeli futbolcunun bonservis bedeli ödenmeden dev bir kulübe transfer olabileceği öne sürüldü.