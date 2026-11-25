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Bodrum Futbol Kulübü, sezona kötü başlamasına rağmen TRENDYOL 1'inci Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle play-off potasına adını yazdırmayı başardı.

1'inci Lig'de oynadığı dönemlerde sürekli üst sıralarda yer alan ve 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlılar, bu sezon ilk 6 maçta galibiyet yüzü göremedi.

İlk 6 haftada 4 puan toplandı

Bodrum FK, ilk 6 haftada 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak yalnızca 4 puan toplayabildi ve zirve ile play-off yarışının epey gerisinde kaldı.

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İlk galibiyetini 7'nci haftada Batman Petrolspor'u evinde 4-0 yenerek elde eden ekip, 9'uncu haftadan sonra adeta şaha kalktı.

Yeşil-beyazlılar, son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak lige ağırlığını koydu.

Bu periyotta 16 puan toplamayı başaran Ege temsilcisi, 24 puana ulaşıp 7'nci sıraya yükseldi.

DHA Bodrum FK oyuncuları, son 6 maçta 5 galibiyet alarak play-off potasına yükselen yeşil-beyazlı ekibin golünü birlikte kutladı.

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