Bodrum Futbol Kulübü, sezona kötü başlamasına rağmen TRENDYOL 1'inci Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle play-off potasına adını yazdırmayı başardı.
1'inci Lig'de oynadığı dönemlerde sürekli üst sıralarda yer alan ve 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlılar, bu sezon ilk 6 maçta galibiyet yüzü göremedi.
İlk 6 haftada 4 puan toplandı
Bodrum FK, ilk 6 haftada 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak yalnızca 4 puan toplayabildi ve zirve ile play-off yarışının epey gerisinde kaldı.
İlk galibiyetini 7'nci haftada Batman Petrolspor'u evinde 4-0 yenerek elde eden ekip, 9'uncu haftadan sonra adeta şaha kalktı.
Yeşil-beyazlılar, son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak lige ağırlığını koydu.
Bu periyotta 16 puan toplamayı başaran Ege temsilcisi, 24 puana ulaşıp 7'nci sıraya yükseldi.
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