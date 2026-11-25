UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Shakhtar Donetsk’e konuk olacak. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerde Shakhtar Donetsk maçı öncesinde 2 eksik isim bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Nathan Ake ve Marco Asensio, oynanacak müsabakada takımlarını yalnız bırakacak. Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Shakhtar Donetsk ile İngiltere'de karşı karşıya gelecek.
Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Londra'da Chelsea'nin maçlarını oynadığı Stamford Bridge'deki müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.
İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver'ın yöneteceği 90 dakikada Stuart Burt ve James Mainwaring, yardımcı hakem görevi yapacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 5 puanla 22. sırada yer alıyor.
İngiliz ekibi Liverpool'u ligdeki son maçında konuk eden Fenerbahçe, 2 kez geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
Savaş sebebiyle maçlarını Ukrayna'da oynayamayan Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ise ligde 4 maçta 4 puan toplamayı başardı. Ukrayna temsilcisi, 24. sırada yer alıyor.
2 eksik
Fenerbahçe'de Shakhtar Donetsk maçı öncesinde 2 eksik isim bulunuyor.
Sakatlıkları devam eden Nathan Ake ve Marco Asensio, oynanacak müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.
Ukrayna ekipleriyle 13. randevu
Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk mücadelesiyle Ukrayna ekiplerine 13. kez rakip olacak.
Ukrayna takımlarıyla daha önce 12 kez rakip olan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet elde ederken 5 müsabakadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler 4 maçta ise rakiplerine kaybetti.
Shakhtar Donetsk ile 2015-16 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde rakip olan Fenerbahçe, rakibiyle sahasında 0-0 berabere kalırken deplasmanda 3-0 yenilerek turu geçemedi.
8 kez Dinamo Kiev ile karşılaştı
Fenerbahçe, Ukrayna ekipleriyle bugüne dek 12 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 8'inde Dinamo Kiev ile rakip oldu.
2 maçta Shakhtar, 2 maçta da Zorya'yla karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler. 8 müsabakada da Dinamo Kiev'in karşısına çıktı.
Fenerbahçe, bu maçlarda 3 kez galip gelen taraf oldu.
Shakhtar'ın mağlubiyeti yok
Shakhtar Donetsk, Tük takımlarıyla bugüne dek 10 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda yenilgi yaşamadı.
Sivasspor, Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Beşiktaş ile toplamda 10 maçta karşı karşıya gelen Shakhtar Donetsk, bu müsabakalarda 9 galibiyet elde ederken 1 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.
Ukrayna ekibi bu maçlarda 21 gol kaydederken kalesinde 3 gol gördü.
Fenerbahçe, Avrupa'daki 311. maçında
Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk maçıyla Avrupa kupalarındaki 311. maçında boy gösterecek.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 310 müsabakada 123 galibiyet elde ederken 69 beraberlik aldı. Sahadan 118 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 423 kez havalandırdı, kalesinde 437 gol gördü.
Şampiyonlar Ligi'nde 45. maç
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda 45. müsabakasını oynayacak.
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 44 karşılaşmada 12 galibiyet elde ederken 8 beraberlik, 24 yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe, rakip filelere 48 gol atarken kalesinde 81 gole engel olamadı. Sarı-lacivertli ekip, bu kulvardaki son mücadelesinde sahasında İngiliz ekibi Liverpool'u 3-2 yenmeyi başardı.
Şampiyonlar Ligi'nde 7. sezon
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında grup aşamasında ter döktü.
İstanbul ekibi, bu sezondan önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en büyük başarısını çeyrek final oynayarak gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, 2007-2008 sezonunda Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde yarı finalin kapısından dönerken Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna bu sezon elemelerden katılan Fenerbahçe, toplamda 7. kez, 36 takımlı lig aşamasında ise ilk mücadelesini veriyor.
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