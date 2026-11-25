Buruk, "Maç için mutluyuz ama şehitlerimiz var... Bu haberler bizi üzüyor, başsağlığı dileyerek başlayacağım.

Taktiksel ve fiziksel olarak en iyi maçımız bu sezon diyebilirim. Çok pozisyon üretmedik ama ikinci yarı rakibi kalemize hiç getirmedik. Fiziksel olarak Premier Lig takımını sahada zorlamak, onlardan üstün olmak en önemli şeylerden biriydi.

Muhteşem bir seyirci vardı. Oyuncularımın alınlarından öpmek gerekiyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.



