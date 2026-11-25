UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray'ın sahasında Aston Villa'yı 1-0 mağlup etmesinin ardından teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, ülke puanının önemine değinerek Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı hakkında konuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmaya ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.
"TAKTİKSEL VE FİZİKSEL OLARAK EN İYİ MAÇIMIZ"
Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, takımının bu sezonki performansına ilişkin övgüde bulundu. Oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Buruk, sözlerine şehitler için başsağlığı dileyerek başladı.
Buruk, "Maç için mutluyuz ama şehitlerimiz var... Bu haberler bizi üzüyor, başsağlığı dileyerek başlayacağım.
Taktiksel ve fiziksel olarak en iyi maçımız bu sezon diyebilirim. Çok pozisyon üretmedik ama ikinci yarı rakibi kalemize hiç getirmedik. Fiziksel olarak Premier Lig takımını sahada zorlamak, onlardan üstün olmak en önemli şeylerden biriydi.
Muhteşem bir seyirci vardı. Oyuncularımın alınlarından öpmek gerekiyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
DENİZ GÜL'ÜN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA KONUŞTU
Aston Villa karşılaşmasında aldığı darbenin ardından oyuna devam eden Deniz Gül'ün durumuna da değinen Okan Buruk, genç futbolcunun fedakârlığına dikkat çekti.
Buruk, "Deniz Gül'ü gördük... Kafasına, burnuna gelen darbe sonrası devam etti ve yüzde 100'ünü verdi. Durumuna bakacağız, belki kırık var. Yarık var... Ona rağmen inanılmaz devam etti." dedi.
SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE MAÇI HAKKINDA NE DEDİ?
Okan Buruk'a yöneltilen konulardan biri de Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşma oldu. Türk takımlarının Avrupa'daki başarısının ülke puanı açısından önemine vurgu yapan deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'ye de başarı dileğinde bulundu.
Buruk, "Ülke puanı, her şey çok değerli... Bu galibiyeti herkese armağan etmek istiyorum. Türk takımlarının neler yapabildiğini, bu sene Avrupa'da oynayan bütün takımlarımız gösteriyor.
Fenerbahçe de oynayacak, Arda Hoca da var orada... Gönlümüz nereye gidecek… Türk takımlarının başarısı çok önemli. Beşiktaş, Trabzonspor da var. Biz de bir üst turu hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
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