Kolombiyalı savunmacının Nicolas Jackson karşısındaki performansına dikkat çeken Çelikler, şu ifadeleri kullandı:





"Jackson’u yok etti. Faulsüz yok etti, çok önemli bir şey. Sanchez şimdi eve gidecek, cebinden evin anahtarını, arabasından anahtarını, işte varsa hayvan barınağının anahtarını filan çıkardıktan sonra bir de Nicolas Jackson'ı çıkaracak. Sadece Nicolas Jackson değil, Manzanbi de çıkarabilir arka cepten."