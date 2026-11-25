Galatasaray'ın Aston Villa'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiren Serdar Ali Çelikler, sarı-kırmızılı ekibin galibiyetinde öne çıkan ismi seçerken dikkat çeken ifadeler kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Aston Villa'yı konuk eden Galatasaray, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 9'a yükselten sarı-kırmızılılar, İngiliz temsilcisini de 9 puanda bıraktı.
Karşılaşmayı değerlendiren NEO Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, maçın en değerli oyuncusu (MVP) olarak Davinson Sanchez'i seçti.
Kolombiyalı savunmacının Nicolas Jackson karşısındaki performansına dikkat çeken Çelikler, şu ifadeleri kullandı:
"Jackson’u yok etti. Faulsüz yok etti, çok önemli bir şey. Sanchez şimdi eve gidecek, cebinden evin anahtarını, arabasından anahtarını, işte varsa hayvan barınağının anahtarını filan çıkardıktan sonra bir de Nicolas Jackson'ı çıkaracak. Sadece Nicolas Jackson değil, Manzanbi de çıkarabilir arka cepten."
Davinson Sanchez, UEFA tarafından da 'maçın adamı' ödülüne layık görüldü.
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