Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında sahasında Aston Villa’yı konuk etti. Mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazandı. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü 77. dakikada Deniz Gül kaydetti.
Bu galibiyetle birlikte Galatasaray puanını 9'a yükseltti. Aston Villa ise 9 puanda kaldı. Bir sonraki hafta temsilcimiz deplasmanda AEK ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray’da karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Yunus Akgün başarılı performansıyla sosyal medyada gündem oldu. Akgün’ün ayrıca Aston Villa teknik heyetinin de dikkatini çektiği ve milli yıldızın performansını beğendikleri öğrenildi.
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