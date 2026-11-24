Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki maçlarında yer verdiği Filistin'e destek pankartlarının UEFA'ya şikayet edildiği gündeme gelse de pankartlar Aston Villa karşılaşmasında da statta kullanılmaya devam etti. Bir kez daha Filistin'e destek olan taraftarlar birden fazla pankart açarak, anlamlı bir harekete imza attı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'a yaptığı açıklamada, taraftarların Filistin halkına destek olmak amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettiğini ifade etmiştmi.

Özbek'ten şikayete sert yanıt

Özbek, "Duyduk ki Netanyahu hükümeti, taraftarımızın Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle kulübümüzü UEFA’ya şikayet etmiş. Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmamaya devam edeceğiz" dedi.

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Özbek, sözlerine şöyle devam etti: "Dünyanın dört bir yanında Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı yükselen ortak vicdani sesin de gösterdiği gibi bu; siyasi değil, insani ve vicdani bir duruştur. Temennimiz, UEFA’nın da bu hassasiyeti aynı anlayışla değerlendirmesi ve siyasi saiklerle yapılan bu şikayete itibar etmemesidir. Zira futbolu siyasetten uzak tutmanın yolu, insani ve vicdani duruşları cezalandırmak değil, futbolun siyasi baskılara konu edilmesine engel olmaktır"

DHA Galatasaray taraftarları, UEFA'ya şikayet edilen Filistin'e destek pankartını Aston Villa maçında da RAMS Park'ta açtı

DHA Galatasaray taraftarları, UEFA'ya şikayet edilen Filistin pankartlarının da açıldığı Aston Villa maçında RAMS Park tribünlerinde yer aldı

DHA Galatasaray taraftarları, UEFA'ya şikayet edilen Filistin'e destek pankartını Aston Villa maçında RAMS Park'ta açmaya devam etti.

Pankartlar Aston Villa maçında da açıldı

Şikayet ve olası yaptırım iddialarına rağmen sarı-kırmızılı kulüp, Avrupa kupalarındaki maçlarında bu pankartlara yer vermeyi sürdürdü.

Pankartlar, Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında oynanan Aston Villa mücadelesinde de stadyumda yer aldı.

RAMS Park'ta "İnsanlık bir olsun, Siyonizm yok olsun", "Gazze’yi asla unutma, soykırıma sessiz kalma" ve "İnsanlığın onuru, şerefi ve gururu sensin Gazze" yazılı pankartlar açıldı.

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DHA Galatasaray taraftarlarının Aston Villa maçında açtığı "#FreePalestine" pankartı, kulübün UEFA'ya şikayet edilmesine rağmen stadyumda yer aldı.

DHA Galatasaray taraftarları, UEFA'ya şikayet edilen Filistin destek pankartlarını Aston Villa maçında da RAMS Park'ta açtı.

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