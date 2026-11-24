Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği ile Trendyol 1. Lig takımlarından Orta Yapı Pendikspor'a transfer yasağı getirdi.
FIFA'nın internet sitesindeki transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre, Gençlerbirliği'ne 3 dönem transfer yasağı verildi.
Listede Gençlerbirliği'nin 3 transfer dönemi boyunca yeni oyuncu tescil ettiremeyeceği bilgisi yer aldı.
Pendikspor'a uygulanan transfer yasağının ise kaldırılıncaya kadar süreceği belirtildi.
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