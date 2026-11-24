Fenerbahçe Futbol Takımı kafilesi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın TSİ 23.00'te Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geleceği maç için İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.
Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan uçak, bugün TSİ 16.00'da Londra Gatewick Havalimanı'na iniş yaptı. Kafile ardından kamp yapacağı otele geldi.
Belözoğlu ve Kante basın toplantısı düzenleyecek
Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu ile futbolculardan Ngolo Kante, TSİ 21.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Shakhtar Donetsk maçının hazırlıkları, 21.30'da yapılacak antrenmanla tamamlanacak.
Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk karşılaşması kafilesinde şu isimler yer aldı: Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Mert Müldür, Archie Brown, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi.
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