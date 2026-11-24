Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Arda Turan, karşılaşmayı değerlendirdi. Turan şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için duygusal bir maç"

“Duygusal olarak önemli bir maç. Ama her şeyden önce önemli olan Shakhtar'ın geleceği. Ben bir hedef için buradayım. Bazen kendi duygularımızı böyle anlarda yönetmek lazım. Bizim için duygusal bir maç ama kaderimiz açısından önemli bir maç.”

"Kolay bir maç olmayacak"

“Fenerbahçe maçı için heyecanlı ve ümitliyiz. Kolay bir maç olmayacak ama Shakhtar'ın oyununu göstermek ve geri adım atmak istemiyoruz.”

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"Her anı yönetmek zorundayız"

“Fenerbahçe'nin çok iyi bir hocası var, detaylara dikkat eden ve çok iyi bir takımı var. Bu anları daha önce oynamış, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış, Dünya Kupası'nı kazanmış oyuncular var. Böyle oyunculara karşı oynarken her zaman tetikte olmalısınız. Çünkü en ufak bir fırsatı da değerlendireceklerdir. Bu arada her atılan, yenilen gol, her puan çok önemli. O yüzden hazır olmak zorundayız, her anı yönetmek zorundayız.”

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