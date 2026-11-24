Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk edecek ve maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasından oluştu. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü, dar alanda oynanan çift kale maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.
Hazırlıklar yarın tamamlanacak
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak. İlk 15 dakikası basına açık olacak 1 antrenmanın ardından takım yola çıkacak.
Beşiktaş, antrenmanın ardından saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Gürcistan'ın Batum kentine gidecek.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.